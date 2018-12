"Ecosconto" fino a 6000 euro solo a chi rottama l'auto

Si restringono le maglie degli "ecosconti" per l'acquisto di auto elettriche o ibride. Il contributo verrà infatti garantito solo fino a 45000 euro di spesa, Iva inclusa. E sarà 'pieno', di 6000 euro, solo per chi rottami la propria auto e compri un'auto elettrica nella fascia di emissioni 0-20 grammi/km di Co2. A chi rottama e acquista una macchina nella fascia di 21-70 grammi/km di Co2, vengono scontati 2500 euro. Infine, per chi non rottama lo sconto è di 4000 euro nella prima fascia e di 1500 euro nella seconda.





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: