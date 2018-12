Toyota stima vendite record di 10,76 milioni di vetture nel 2019

TOKYO - L'accelerazione della domanda da Cina e in Europa dovrebbe consentire a Toyota di vendere un record di 10,76 milioni di veicoli a livello globale nel 2019, con un aumento del 2% rispetto all'anno in corso. Secondo le stime della casa auto nipponica le immatricolazioni per l'intero gruppo - che comprende i marchi Daihatsu e il produttore di mezzi pesanti Hino Motors, stabiliranno un primato per il terzo anno consecutivo.

Toyota stima inoltre di vendere 1,92 milioni di autovetture ibride e veicoli elettrici, equivalente ad un incremento del 18%. Le proiezioni tengono conto dell'impatto dell'innalzamento dell'Iva voluto dal governo conservatore, previsto il prossimo ottobre dall'attuale 8 al 10%. A livello di produzione globale i veicoli raggiungeranno quota 10,86 milioni, anche in questo caso segnando un aumento del 2% rispetto al 2018, rappresentando un record per il terzo anno consecutivo.