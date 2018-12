Jaguar Land Rover taglia 5.000 posti lavoro nel 2019

Jaguar Land Rover (JLR) sta per annunciare una riduzione della forza lavoro di 5000 dipendenti all'inizio del 2019, come parte di un piano di risparmio da 2,5 miliardi di sterline volto a dare un'inversione di rotta al più grande produttore di auto britannico. Lo riferisce il Financial Times, precisando che JLR, da cui dipendono 40.000 lavoratori in Gran Bretagna, è stata 'scottata' dalla diminuzione della domanda del diesel, dalle scarse vendite in Cina e dai costi per preparare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.



Il piano era stato annunciato in ottobre, dopo aver registrato perdite per tre mesi di fila (da agosto a settembre), includendo una riduzione dei costi entro 18 mesi, ma senza specificare i tagli occupazionali. Sempre da agosto a settembre le vendite sono diminuite del 13%, con rallentamenti in tutti i mercati. Dei 13 modelli di JLR solo tre - Range Rover Velar, la Jaguar E-Pace e l'elettrica Jaguar I-Pace - hanno registrato una crescita. Land Rover Discovery Sport, il suo modello più venduto, ha visto la domanda calare di più dell'11%. (ANSA).