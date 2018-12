Toluca, 'casa' americana della Fiat 500 compie mezzo secolo

Compie mezzo secolo di vita lo stabilimento automobilistico FCA di Toluca, in Messico, dalle cui linee escono modelli come la Fiat 500 e la Jeep Compass.Avviato nel 1964 come fabbrica Chrysler di motori con la denominazione Automex e poi diventato unità di montaggio e fabbricazione, questo impianto era stato progettato dal celebre architetto Ricardo Legorreta con contributi artistici di Mathias Goeritz, come evidenzia ancora una parte centrale dell'impianto con le due caratteristiche torri tronco-coniche.

Entrato a far parte del network industriale di FCA al momento dell'acquisizione del Gruppo Chrysler, lo stabilimento di Toluca si era occupato nel tempo della produzione di diversi modelli delle gamme Dodge, Chrysler e Plymouth compresa fra il 2011 e il 2016 la variante Fiat (denominata Freemont) della Dodge Journey.



Quest'ultimo modello è ancora oggi fabbricato a Toluca assieme alla Jeep Compass destinata ai mercati NAFTA e LATAM, ma del 2010 uno degli assett più importanti di questa fabbrica è la Fiat 500 nelle varianti (Abarth comprese) che sono specificamente destinate al mercato americano.