Boccia, no all'ecotassa, metodo sbagliato

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Siamo totalmente allineati con Fca, non si possono fare blitz notturni prescindendo dagli effetti sull'industria italiana": lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sull'ecotassa e l'impatto sull'industria dell'auto. "Abbiamo una industria potente, che deve esportare. Non produciamo una macchina elettrica e facciamo una legge per far bene ai produttori degli altri Paesi senza neanche un momento di transizione e di confronto con l'industria del Paese. E' un metodo che non va bene".





