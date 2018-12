Auto: Simest sostiene Gruppo Cln, tre acquisizioni per 19 mln

Simest, società del polo export del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha effettuato tre acquisizioni di quote in Italia, Germania e Sudafrica per sostenere l'internazionalizzazione del Gruppo Cln, gruppo piemontese tra i principali player industriali europei del settore auto. L'investimento, di oltre 19 milioni che sosterrà il piano del gruppo 2018-22, si aggiunge alle quattro partnership già in portafoglio in Italia, Brasile, Argentina e Sudafrica. Lo annuncia un comunicato di Sace Simest.



In particolare 8 milioni di euro saranno dedicati ad un aumento di capitale della MA Srl, subholding italiana operativa del Gruppo che controlla direttamente i sei impianti italiani dove vengono prodotti elementi stampati di carrozzeria, elementi strutturali e rivestimenti; 5 milioni di euro sosterranno il potenziamento della tedesca MA Automotive Deutschland, che controlla i due stabilimenti dove vengono prodotti elementi di carrozzeria in acciaio e in alluminio i cui principali clienti sono BMW e Mercedes; 6,8 milioni di euro andranno a sostenere lo sviluppo delle attività della sudafricana MA Automotive South Africa, che si avvale di 7 stabilimenti operativi nella produzione di componenti stampati in acciaio.

Annoverato anche tra i clienti SACE, il Gruppo CLN nasce nel 1948. È attivo, attraverso le sue divisioni e aziende, nello stampaggio, profilatura e assemblaggio di componenti metallici per il mercato automotive; nell'ingegnerizzazione e produzione di ruote in acciaio per autovetture e veicoli commerciali leggeri; nella lavorazione e distribuzione di prodotti piani in acciaio. Il Gruppo opera, con le sue controllate, in 9 paesi nei diversi continenti, con 33 siti produttivi che impiegano 7.500 addetti, generando un fatturato consolidato nell'ordine di 1,6 miliardi di euro. I principali clienti sono rappresentati da produttori di auto quali i gruppi FCA, PSA, Renault-Nissan-Mitsubishi, Daimler e BMW.