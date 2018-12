Dazi: Cina taglio da 40 a 15% su auto Usa

La Cina starebbe valutando di tagliare i dazi imposti alle auto statunitensi, adottando una delle misure che il presidente Usa Donald Trump ha rivendicato di aver ottenuto nel'ambito dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping nel corso del G20 in Argentina.

Secondo indiscrezioni di Bloomberg, una proposta per ridurre i dazi dal 40 al 15% sarebbe sul tavolo del governo cinese per essere esaminata nei prossimi giorni.

La decisione, spiega Bloomberg, non è ancora stata presa e potrebbe anche essere adottata in termini diversi. Nella nottata si sono tenuti colloqui telefonici tra il vicepremier cinese Liu He e il segretario al Tesoro e il rappresentante per il Commercio americani, Steven Mnuchin e Robert Lighthizer. Un'iniziativa, ha spiegato una nota del ministero del Commercio cinese, finalizzata a promuovere un primo "scambio di vedute" sull'attuazione di quanto concordato tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump nel summit tenuto il primo dicembre a Buenos Aires, a margine del G20, così come il programma e la roadmap per ulteriori negoziati sul commercio. Lo scorso luglio la Cina aveva aumentato i dazi sulle auto americane al 40% nel'ambito delle ritorsioni commerciali contro le misure protezionistiche introdotte da Trump. Proprio il presidente americano, dopo il G20 in Argentina, con un tweet aveva preannunciato la disponibilità della Cina a "ridurre e rimuovere" i dazi sulle auto Usa.