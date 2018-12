Peugeot, a novembre quota al 6%: bene i suv e la 308

ROMA - Nonostante il calo del mercato a novembre, Peugeot non ferma la propria corsa confermando lo stesso volume dello scorso anno e registrando una quota di mercato ancora sopra il 6% con un volume di immatricolazioni che arriva alla soglia delle 10mila unità. Anche dall'inizio dell'anno il risultato di Peugeot è in controtendenza rispetto al calo del mercato (+3,3% contro un -3,6%); oltre 113mila unità immatricolate da gennaio fanno arrivare Peugeot ad una quota di mercato di oltre il 5,8%.



Sono ancora i modelli di grande successo della casa del Leone a consolidare la spinta registrata fin dall'inizio dell'anno: la gamma suv e la 308 fanno segnare a novembre risultati di grande spessore e permettono al brand di occupare la quarta posizione del mercato autovetture (in calo di oltre 6 punti percentuali) registrando un risultato in controtendenza col mercato: +3,4%. Sono quasi 50mila i suv Peugeot immatricolati da inizio anno, in crescita di quasi il 20% rispetto al 2017. Il 3008, in particolare, è in cima alla lista delle preferenze italiane e registra una crescita rispetto al 2017 di quasi il 50% nei primi 11 mesi.



Risultato di rilievo anche per Peugeot 308 che nel segmento C delle berline 5 porte registra una crescita in forte controtendenza col mercato di novembre (+15,9% la 308, - 19,3% il mercato). Apprezzata equamente sia in versione berlina 5 porte che Station Wagon, registra un sostanziale equilibrio fra le due configurazioni di carrozzeria e complessivamente cresce in volumi rispetto allo scorso anno (+1,3%) sebbene il segmento sia in forte contrazione.



Fattore vincente anche nel mese di novembre è stato il piano 'Ecobonus Peugeot', un programma ideato per mettere a disposizione dei clienti lo stato dell'arte della tecnologia oggi disponibile sul mercato in fatto motorizzazioni in linea con le normative antinquinamento, già omologata Euro6.2 e in regola col nuovo protocollo di omologazione WLTP.