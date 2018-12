Opel 'premiata' da mercato novembre grazie a gamma Gpl

ROMA - Opel chiude il mese di novembre ancora in crescita rispetto al 2017 con una quota al 5,08% e una crescita di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. I clienti del marchio tedesco hanno gradito particolarmente i modelli Opel Gpl Tech. Infatti Opel continua ad essere leader tra i marchi stranieri in Italia con una quota di mercato del 17,9% e Corsa alimentata a Gpl risulta, ancora una volta, il modello estero Gpl più venduto. Le alimentazioni ibride benzina/Gpl continuano ad essere le più scelte dai clienti italiani tra tutte le alimentazioni ibride con oltre 120.000 unità vendute nel periodo gennaio - novembre, ben oltre le quasi 80.000 unità di ibride benzina/elettriche, seconde nella classifica generale.



Karl Rocks, il mini suv da città di Opel, continua a trainare il risultato generale. Infatti si conferma come il modello più richiesto dai clienti di marchi esteri nel suo segmento da inizio anno. Continuano a crescere i suv Opel, che con Crossland X, Mokka X e Grandland X registrano una crescita del 19% nel periodo da gennaio a novembre, rispetto allo stesso periodo del 2017.