Piani futuri Vw prevede taglio 25% varianti motore-cambio

ROMA, 7 DIC - La marca Volkswagen punta, nei prossimi anni, a migliorare significativamente il rendimento finanziario per supportare con proprie risorse gli investimenti nelle future tecnologie. A questo scopo - annuncia la Casa di Wolfsburg - verranno snellite la gamma di modelli e ridotto il numero di varianti. Allo stesso tempo, la produttività degli impianti aumenterà e verrà esteso l'utilizzo di piattaforme comuni per la produzione di veicoli. Oggi circa il 60% dei modelli non elettrici si basa sulla piattaforma modulare MQB ma, entro il 2020, questa percentuale raggiungerà circa l'80%. In Europa, Volkswagen cancellerà il 25% delle varianti motore-cambio delle prossime generazioni 'anno modello' togliendo dalla programmazione quelle meno richieste dai clienti. Questa strategia porterà ad una corrispondente riduzione della complessità della produzione e della catena di fornitura.



L'ottimizzazione dei costi materiali contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi di rendimento, senza tuttavia intaccare la qualità del prodotto.



''Dobbiamo accelerare il ritmo della nostra trasformazione e diventare più agili ed efficienti - ha detto Ralf Brandstaetter chief operating officer di Volkswagen - Non possiamo ridurre i nostri sforzi e, anzi, dobbiamo ancora realizzare miglioramenti sostanziali. Quello che abbiamo raggiunto finora non è ancora abbastanza''. Dal 2019 al 2023, la marca Volkswagen investirà nella mobilità elettrica, nella digitalizzazione, nella guida autonoma e nei servizi più di 11 miliardi di euro; di questi, oltre 9 miliardi verranno spesi nell'offensiva elettrica. Al momento, la Marca ha due veicoli completamente elettrici in programma, che aumenteranno fino a circa 20 entro il 2025, con una produzione prevista di oltre un milione di unità. La conversione alla mobilità elettrica dello stabilimento di Zwickau è già in corso. A partire dal 2022, anche le fabbriche di Emden e Hannover verranno adibite alla produzione di veicoli elettrici. Insieme, questi tre siti diventeranno la rete di produzione di auto elettriche più grande d'Europa. Due impianti per la costruzione di veicoli elettrici sono in fase di realizzazione anche ad Anting e Foshan, in Cina. L'inizio della produzione è previsto per il 2020. Per quanto riguarda l'America Settentrionale, la Volkswagen prevede di definire presto un sito produttivo destinato ai veicoli elettrici. Con la ID. totalmente elettrica realizzata a Zwickau, la Marca porterà su strada una nuova generazione di veicoli caratterizzati da livelli straordinari di digitalizzazione e connettività. ''Con la ID i nostri clienti toccheranno con mano la nuova era della mobilità elettrica e della connettività della marca - ha detto Juergen Stackmann membro del consiglio d'amministrazione, responsabile delle vendite - La ID sarà la prima vettura completamente elettrica e connessa, simbolo della Nuova Volkswagen''. Grazie al Volkswagen Automotive Cloud sviluppato con altri partner, si pongono le basi per poter offrire una gamma sempre crescente di servizi digitali per veicoli completamente connessi.



Il Patto per il Futuro permetterà di risparmiare oltre 2,2 miliardi di Euro entro la fine del 2018; ciò significa che la maggior parte dei 3 miliardi di risparmi previsti entro il 2020 verrà raggiunta con largo anticipo. A livello di Gruppo, circa 15 milioni di veicoli costruiti sulla base della piattaforma MEB daranno vita alla prima ondata di modelli elettrici dal 2019.



Fino al 2025, è previsto inoltre un incremento medio della produttività degli impianti pari al 30%.