Audi avvia in Algeria produzione per il Nord Africa

Con l'apertura in Algeria di una linea di produzione all'interno dell'impianto Sovac Spa di Relizane, l'Audi pone le basi per un'espansione più decisa nei mercati del Nord Africa.



Lo stabilimento, già utilizzato dal gruppo Volkswagen dal 2017, realizzerà la A3 Sportback, la A3 berlina e la Q2. La Sovac, che da lungo tempo importa nel Paese le auto del brand dei Quattro anelli, ha programmato una capacità iniziale di 3.000 unità annue. La berlina, la wagon e il Suv tedesco costruiti nella fabbrica del capoluogo algerino sono destinati alla commercializzazione locale e nei mercati limitrofi del nord del continente.



Situato a 220 chilometri a ovest da Algeri, il complesso industriale occupa un'area di 150 ettari e, al momento, produce quotidianamente circa 200 veicoli, suddivisi fra dodici modelli di tre marchi del gruppo VW. Si tratta delle Skoda Octavia, Rapid e Fabia, delle Seat Ibiza, Arona, Leon e Ateca e delle Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, Passat e Caddy. Con l'aggiunta delle due A3 e della Q2 salgono quindi a quindici i modelli assemblati.



Peter Will responsabile della pianificazione dei progetti CKD/MKD/SKD di Audi AG e Mourad Oulmi, Ceo della Sovac, hanno salutato con soddisfazione l'avvio della produzione delle macchine di Ingolstadt, avvenuta mercoledì 5 dicembre. "Quest'entrata nella fabbrica multi-brand del gruppo - ha sottolineato il manager tedesco - rappresenta un passo logico per la nostra crescita nel mercato algerino. Con l'addestramento specifico effettuato con gli operai locali abbiamo garantito la qualità Audi, utilizzando sinergie con gli altri marchi del gruppo sia per la produzione sia per la logistica e ponendo le basi per una nostra progressiva crescita in Nord Africa".



Mourad Oulmi ha, invece, evidenziato l'importanza strategica dell'evento: "dopo dieci anni di collaborazione - ha detto - stiamo entrando in una nuova fase della nostra cooperazione.



Siamo molto fieri di produrre veicoli 'premium' per la prima volta in Algeria e con Audi, auto che incontreranno le richieste della nostra clientela. Sono particolarmente grato nei confronti di Audi che ha lavorato per mesi in partnership con Sovac per rilanciare il suo brand sul mercato algerino".