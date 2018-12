Groupe PSA, cresce quota a novembre, C3 e 3008 i più venduti

In un mercato dell'auto che a novembre registra una frenata (-6,3%),tutti i marchi di Groupe PSA Italia crescono in quota di mercato. Groupe PSA Italia raggiunge a novembre la quota di mercato del 15,63% (vetture e veicoli commerciali), 0,8 punti in più rispetto a novembre 2017(14,83%).



Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot hanno immatricolato complessivamente 25.789 vetture e veicoli commerciali, risultato che consente a Groupe PSA di totalizzare 301.886 immatricolazioni nei primi 11 mesi dell'anno.



Nel cumulo degli 11 mesi, la quota di mercato del gruppo è del 15,5%,consolidando il secondo posto tra i gruppi automotivee primo tra gli esteri.



Per quanto riguarda il mercato delle sole autovetture, dall'inizio dell'anno sono state immatricolate 271.030 unità (di cui 22.305 a novembre), pari ad una quota del 15,2%.



I best-seller del gruppo nell'anno in corso sono: Citroën C3 (con oltre 38.000 immatricolazioni), Peugeot 208 (31.000 immatricolazioni), il suv Peugeot 3008 (23.000 immatricolazioni) e Opel Corsa (21.000 immatricolazioni). Da soli, questi quattro modelli costituiscono il 42% delle vendite effettuate dal Gruppo in Italia.



Buone le performance anche nel mercato dei veicoli commerciali con30.856 immatricolazioni negli undici mesi (di cui 3.484 a novembre) ed una quota del 19.2%,che consente a Groupe PSA Italia di rafforzare il secondo posto in termini di quota di mercato.