Audi investe 14 mld in 5 anni su auto elettriche

BERLINO - Il gruppo automobilistico tedesco Audi ha annunciato investimenti da 14 miliardi di euro, nei prossimi 5 anni, per andare avanti nell'elettromobilità, nella digitalizzazione e nella guida autonoma. Entro il 2023, la filiale di Vw intende presentare dieci modelli completamente elettrici e dieci ibridi.

"Puntiamo sull'elettromobilità in modo molto deciso, e ci concentreremo con forza su questo obiettivo in futuro", ha affermato il capo ad interim Bram Schot, in una nota.

“Stiamo adottando un approccio sistematico alla mobilità elettrica. Un approccio che, in futuro, sarà ancor più mirato. Diamo costantemente priorità allo sviluppo di prodotti e servizi proiettati nel futuro, altamente attrattivi e rilevanti per il mercato”, afferma Bram Schot, Presidente ad interim del consiglio di amministrazione di Audi AG. "Dopo Audi e-tron, primo SUV totalmente elettrico del Marchio, Audi presenterà molteplici vetture elettriche nei prossimi anni. Entro il 2025 - rende noto la Casa dei quattro anelli - Audi potrà contare su 20 modelli elettrificati, dei quali circa la metà mossi da powertrain a zero emissioni. Allo stesso tempo, Audi porta avanti la digitalizzazione tanto dei prodotti quanto dei siti produttivi, espandendo il proprio modello di business con una nuova generazione di servizi digitali quali le funzioni on-demand”.

La quota d’investimenti dedicata ai temi nevralgici che caratterizzeranno il futuro è destinata a crescere significativamente. In special modo nella seconda parte del periodo di pianificazione. "Gli anticipi di spesa approvati - prosegue la nota - sono testimonianza del potenziamento della mobilità elettrica sulla base di architetture cross-brand con forti sinergie di Gruppo. A tal fine, Audi collabora con Porsche per lo sviluppo della piattaforma elettrica denominata Premium Platform Electric (PPE), che costituirà la base per veicoli che spazieranno dai segmenti B a D (vetture medie, full size e luxury), mentre la piattaforma modulare elettrica (MEB) per i modelli compatti è in fase di realizzazione con Volkswagen. Per il finanziamento autonomo dei piani futuri, Audi sta sistematicamente implementando il proprio Piano di azione e trasformazione. Grazie a tale programma, la Casa dei quattro anelli genererà effetti positivi per oltre un miliardo di euro nel 2018, compensando l’onere finanziario derivante dai rilevanti anticipi di spesa. Oltre all’impiego delle risorse a favore delle tematiche del futuro, il Piano di azione e trasformazione di Audi è finalizzato principalmente alla riduzione delle complessità, al potenziamento delle sinergie e all’identificazione, nonché all’interruzione, delle attività non più rilevanti per i Clienti".