Seat sigla accordo con VW China e JAC per sviluppo elettrico

Seat ha siglato un memorandum d'intesa con Volkswagen Group China e Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (JAC) per lo sviluppo delle auto elettriche.



L'accordo è stato sottoscritto da Herbert Diess, presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG, da An Jin, presidente di JAC e da Luca de Meo, presidente della Seat, alla presenza del Presidente cinese Xi Jingping e del Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, durante una cerimonia tenutasi presso il Palazzo della Moncloa a Madrid, residenza ufficiale del Primo Ministro e sede della Presidenza del Governo spagnolo. L'accordo prevede che tutte le parti facciano leva sulla tecnologia e sui punti di forza dei propri prodotti al fine di sviluppare una piattaforma per veicoli elettrici a batteria destinata alla produzione presso JAC Volkswagen. Entro il 2021 JAC Volkswagen introdurrà il marchio Seat e contribuirà all'alimentazione elettrica dei prodotti Seat. La costruzione del centro di Ricerca e Sviluppo JAC Volkswagen sarà avviata entro la fine di quest'anno e punterà a sviluppare aspetti chiave quali connettività, guida autonoma e altri orientamenti strategici futuri. L'accordo darà nuovo impulso alla collaborazione tra Volkswagen Group China, Seat e JAC, lavorando insieme nell'importante mercato della mobilità elettrica in Cina. Seat, Volkswagen Group China e JAC hanno raggiunto un accordo lo scorso luglio a Berlino, alla presenza della Cancelliera tedesca Angela Merkel e del Primo Ministro cinese Li Keqiang, in base al quale Seat è entrata a far parte della joint venture diventando il marchio leader del Gruppo Volkswagen per questo progetto. La joint venture è stata creata nel 2017 e Seat da allora contribuisce con il proprio know-how nei settori design e Ricerca e Sviluppo.



Il memorandum d'intesa consentirà un ulteriore consolidamento della presenza del Gruppo Volkswagen sul mercato cinese e Seat avrà un ruolo chiave nell'implementazione delle iniziative previste dall'accordo. (ANSA).