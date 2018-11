A Toyota proprietà impianto R. Ceca in joint venture con Psa

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il Gruppo Psa e Toyota hanno confermato che la Casa delle tre ellissi dal gennaio 2021 prenderà piena proprietà dell'impianto di Kolin, in Repubblica Ceca, realizzato in base a una joint venture, dove vengono prodotte le minicar Citroen C1, Peugeot 108 e Toyota Aygo. Lo rende noto Automotive News Europe, precisando che Psa e Toyota, inoltre, estenderanno la loro partnership nei veicoli commerciali leggeri.



Alla fine del 2019, infatti, Psa produrrà per Toyota un piccolo van nel suo impianto di Vigo, in Spagna, dove quest'anno è stata avviata la produzione della nuova generazione di Citroen Berlingo, Opel Combo e Peugeot Partner, sia nelle versioni commerciali che in quelle passeggeri. Psa già dal 2012 produce il van medio Toyota Proace nel suo impianto di Hordain, in Francia. Toyota ha precisato che condividerà i costi dello sviluppo e dell'industrializzazione del nuovo van. La joint venture Toyota-Psa è stata avviata nel 2002, lasciando a ciascuna delle parti la possibilità di rivedere l'accordo. Toyota non ha specificato i piani per l'impianto ceco, che ha prodotto 199 mila veicoli nel 2017. (ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: