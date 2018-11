Pininfarina: nascerà a Cambiano nuova hypercar elettrica Pfo

Sarà made in Italy l'hypercar elettrica Pfo della Automobili Pininfarina, società 100% di Mahindra & Mahindra con sede a Monaco di Baviera: la realizzerà a Cambiano la Pininfarina che farà design, ingegneria e produzione di una serie limitata. L'investimento di Automobili Pininfarina, che è un marchio autonomo rispetto a Pininfarina, è di oltre 20 milioni di euro e sosterrà la progettazione, lo sviluppo e la produzione della hypercar elettrica di lusso PF0 e della futura gamma di vetture Automobili Pininfarina.

"È un piacere e un privilegio collaborare con l'azienda di progettazione automobilistica più importante al mondo, Pininfarina Spa. Questo accordo di cooperazione segna l'inizio di due nuovi entusiasmanti capitoli nelle nostre storie così diverse. sarà il fondamento su cui realizzare la nostra ambizione di diventare il produttore di veicoli elettrici di lusso più ammirato al mondo.", commenta Michael Perschke, ceo di Automobili Pininfarina. "Siamo felici - afferma Silvio Pietro Angori, ad di Pininfarina - di poter aggiungere Automobili Pininfarina al nostro portfolio clienti, composto da molte prestigiose case automobilistiche per cui Pininfarina Spa progetterà vetture in futuro. Questo accordo ci consentirà inoltre di dimostrare la nostra competenza nell'ingegneria e nella produzione di automobili in serie limitata. A partire dall'incredibile PF0, svilupperemo una gamma per Automobili Pininfarina con tutta la bellezza, la purezza e le tecnologie innovative che da sempre contraddistinguono le classiche vetture Pininfarina".