Peugeot, prodotti 500.000esimo suv 3008 e milionesima 308

ROMA - Traguardo raggiunto all'impianto Psa di Sochaux. I diecimila dipendenti dello stabilimento hanno festeggiato l'uscita dalle linee di montaggio del 500.000esimo suv Peugeot 3008 e della milionesima Peugeot 308, due best seller della casa del Leone. Questi due modelli vengono prodotti nello stabilimento di Sochaux, la culla del marchio del Leone, ed entrambi hanno vinto l'ambito premio di Car of The Year (2014 e 2017).



I due modelli sono i fiori all'occhiello della gamma Peugeot. In particolare, il suv 3008 sin dal lancio ad ottobre del 2016 ha avuto grande successo guadagnandosi il titolo di terzo modello Peugeot più venduto in Italia mentre, per quanto riguarda la 308, sono oltre 80mila i clienti che l'hanno scelta.



Le 308 e 3008 sono state sviluppate dalle equipe progetto della divisione R&D di Sochaux e sono state collaudate sulle piste del centro di Sperimentazione di Belchamp. Oggi questi due modelli sono prodotti in 860 unità al giorno nel caso di 308 e in più di 1.000 unità al giorno per il suv 3008. Per soddisfare la domanda di mercato, la produzione di questo modello avviene sette giorni su sette.



Quest'anno, il sito produttivo di Sochaux dovrebbe arrivare a produrre circa 500.000 veicoli mentre, dalla sua creazione, ha prodotto complessivamente oltre 23 milioni di vetture, principalmente per il marchio Peugeot.