Da Ferrari inedito motore V6 ibrido per 'potenza pulita'

ROMA, 27 NOV - Ferrari sarebbe a buon punto nella realizzazione di un nuovo motore V6 Ibrido, che potrebbe essere sviluppato in varianti con differenti livelli di potenza e coppia, oltre che di autonomia 100% elettrica, per equipaggiare non solo future sportive della Casa di Maranello, ma anche alcuni modelli di Maserati e Alfa Romeo, come già avviene oggi con il V6 3.0 Turbo. Nel riferire questa notizia, il magazine statunitense Road & Track - che pubblica anche alcune immagini di una Ferrari 488 'muletto' probabilmente ibrida, sorpresa durante collaudi in Germania - avanza l'ipotesi che il primo modello del Cavallino ad essere equipaggiato con questo innovativo propulsore possa essere una futura GT denominata Dino.



Questo storico nome - afferma Road & Track - in alternativa potrebbe essere dedicato proprio alla nuova famiglia di motori ibridi, che hanno come missione quella di fornire potenza 'pulita' con una 'accelerazione infinita' proprio grazie alla contribuzione della sezione elettrica e alla coppia aggiuntiva da essa fornita.