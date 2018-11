Nissan: Ceo Saikawa, rivedremo l'alleanza con Renault

Il Ceo di Nissan, Hiroto Saikawa, intende rivedere l'alleanza siglata dal gruppo automobilistico giapponese con Renault. Lo riferisce il Japan Times. "La relazione tra i due gruppi - ha affermato Saikawa in un incontro con i dipendenti Nissan per spiegare l'arresto dell'ex presidente Carlos Ghosn - non è infatti paritaria. Voglio che sia dato maggior peso alla volontà di Nissan riguardo a Renault".

Il gruppo francese al momento possiede una quota del 43,4% in Nissan, che a sua volta detiene una quota del 15% nel suo partner francese ma senza diritti di voto, e del 34% in Mitsubishi. Coinvolto in queste partecipazioni articolate, precisa il Japan Times, è anche il governo francese, che con circa il 15% è il principale azionista di Renault. Saikawa si è inoltre scusato con i dipendenti per 'aver minato' la loro fiducia nella compagnia. Secondo il Financial Times, il Ceo di Nissan, soffermandosi sulla natura 'sbilanciata' dell'alleanza con Ghosn presidente di Renault, Nissan, Mitsubishi e Ceo di Renault, avrebbe puntato il dito contro l'eccessivo potere concentrato in Ghosn.