Gm: taglia forza lavoro 15%, verso chiusura 5 impianti

NEW YORK - General Motors ridurra' la propria forza lavoro in nord America del 15%, tagliando di fatto 14.700 posti. Gm potrebbe anche chiudere cinque impianti in Nord America entro la fine del prossimo anno. Lo riporta la stampa americana. Quattro stabilimenti negli Stati Uniti e uno in Canada potrebbero essere chiusi alla fine del 2019 nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo con i sindacati per allocare maggiore lavoro in questi impianti.

Gm: Barra, industria cambia, vogliamo essere ben posizionati

NEW YORK - ''Assumiamo queste decisioni mentre l'economia e' forte. L'industria sta cambiando molto rapidamente e vogliamo assicurarci di essere ben posizionati. Riteniamo sia appropriato agire mentre la societa' e forte e l'economia e' forte''. Lo afferma - secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg - l'amministratore delegato di General Motors, Mary Barra, presentando a Detroit il piano di riorganizzazione di Gm.