Barbagallo, il piano di Fca punti sull'auto elettrica

TORINO - "Siamo in trepidante attesa del piano che Fca presenterà il 29 novembre. Vogliamo risposte chiare, a partire dalle realtà che sono più in difficoltà e che l'azienda scommetta sul futuro con l'auto elettrica". Lo afferma Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, che ha partecipato a Torino a un'assemblea dei dipendenti del Centro Direzionale Lavazza. "L'auto elettrica è un segnale che si guarda al futuro. E' un'indicazione che ha dato Marchionne negli ultimi incontri, su questa strada bisogna andare avanti", ha aggiunto. "Aspettiamo anche il modello Premium per Mirafiori", ha detto il segretario generale della Uil Piemonte, Gianni Cortese.