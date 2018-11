Auto: Cecomp, ricavi in crescita e acquisizione nel mirino

TORINO - Cecomp, azienda torinese del settore auto, si appresta a chiudere il 2018 con un fatturato consolidato di 70 milioni di euro, il 10% in più dell'anno scorso e ha nel mirino qualche acquisizione "entro il primo semestre 2019". Lo ha spiegato l'ad Paolo Forneris, a margine dell'incontro del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia.



"E' in via di definizione anche una commessa importante per il 2020 da un costruttore europeo di veicoli commerciali: produrremo 800 componenti al giorno per circa 15 milioni di euro l'anno tra Piobesi (Torino) e la Slovenia", spiega Forneris che, con il fratello Gianluca, guida l'azienda fondata il 10 aprile 1978 a La Loggia, alle porte di Torino, dal padre Gianluca. L'ad di Cecomp ricorda che "lo stabilimento di Piobesi e' un esempio di industria 4.0. Ha 100 dipendenti, ma ci saranno altre assunzioni". La Cecomp, che ha 450 dipendenti, produce le scocche per Blutec, il car sharing del gruppo Bollorè, e ha commesse da Aston Martin, Renault Alpine e per il 2019 da Roll Royce.





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: