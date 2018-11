Nissan inaugura nuovo centro tecnico a San Pietroburgo

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Nissan annuncia l'apertura di una nuova sede del Nissan Technical centre Europe (NTCE) a San Pietroburgo, in Russia. Il compito della nuova struttura sarà quello di sviluppare veicoli e implementare tecnologie innovative per il mercato russo.



Dal 2005, gli ingegneri Nissan hanno contribuito in maniera significativa al processo di adattamento dei veicoli per soddisfare le esigenze delle strade russe e le condizioni climatiche.



Dall'influenza per il design dei concept fino allo sviluppo digitale e al lancio di prodotti specifici per il mercato locale, NTCE-Russia è diventato fondamentale per garantire le prestazioni dei veicoli Nissan. Per esempio, gli ingegneri del NTCE-Russia hanno implementato il sistema Era Glonass e hanno contribuito allo sviluppo e all'adattamento del sistema Yandex.Avto per i crossover X-Trail e Qashqai. ''L'apertura della nuova struttura è la dimostrazione del nostro continuo impegno anche nel mercato russo - ha dichiarato Nobusuke Tokura, senior vice president NTCE - . Il ruolo del centro di ricerca & sviluppo è fondamentale per assicurare che i nostri veicoli rispondano alle esigenze dei clienti russi.



Vogliamo offrire ancora più innovazione anche attraverso la nuova sede NTCE''.



La struttura si trova nel quartiere di Primorsky a San Pietroburgo, vicino allo stabilimento produttivo Nissan, e offre uno spazio di 4.170 metri quadrati con laboratori dotati di speciali strumentazioni per svolgere un'ampia gamma di attività di validazione e investigazione. Attualmente il centro conta 120 ricercatori altamente qualificati con la possibilità di espansione fino a 200 unità. (ANSA).