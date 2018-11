Landi Renzo: ricavi dei primi 9 mesi oltre 138 milioni, torna all'utile

Landi Renzo, attivo negli impianti a Gpl e metano per auto, ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 12,3% a 138,1 milioni di euro.

Lo si legga in una nota in cui viene indicato un margine operativo lordo rettificato in crescita del 98,7% a 19,1 milioni, un utile operativo rettificato di 11,2 milioni, a fronte di una precedente perdita operativa di 0,4 milioni, e un utile netto di 2,3 milioni, rispetto a una perdita di 11,3 milioni al 30 settembre 2017.

In aumento il debito finanziario netto, salito da 49 milioni, allo scorso 31 dicembre, a 56,6 milioni. Secondo l'amministratore delegato Cristiano Musi, visto il "contesto di mercato a livello internazionale che continua ad essere favorevole" è possibile "iniziare un percorso per cercare di accelerare il processo di crescita previsto nel piano 2018-2022, con l'obiettivo di anticipare il raggiungimento del target dei ricavi".