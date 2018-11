Cinese Zotye, che riproponeva la Multipla, sbarcherà in Usa

Sarà la Zotye Automobile International Co il primo costruttore cinese a importare e vendere vetture negli Stati Uniti. La fase di avvio di questo importante debutto, che porterà sulle strade americane un suv - definito di prezzo accessibile - nel 2020, è stata la costituzione della consociata Zotye USA. La nuova azienda di importazione e distribuzione avrà sede a Lake Forest, in California e si avvarrà della consulenza della società di consulenza HAAH Automotive Holdings guidata da Duke Hale. Come è stato annunciato dallo stesso Hale e da Wangsheng Zhu, presidente della Zotye Automobile International Co, sono già state avviate ricerche e trattative per creare una rete di concessionarie e di centri per l'assistenza. La Zotye è nata nel 1998 e attualmente comprende 30 differenti brand e utilizza 30.000 collaboratori. Ha stabilimenti in 9 città cinesi e centri di ricerca e design in quattro differenti Paesi. Nella recente storia della Zotye ci sono anche diversi accordi con costruttori occidentali, tra cui quello con FCA del 2008 quando vennero acquisiti i diritti per produrre la Fiat Multipla, la prima serie del Doblò e la Lancia Lybra. In particolare la Multipla è stata commercializzata in Cina come Zotye Multiplans e, successivamente, come Zotye M300.