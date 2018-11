Veicoli commerciali, gruppo Renault punta a sinergie 10 mld

Carlos Ghosn, presidente-direttore generale dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, ha annunciato la produzione di nuovi veicoli commerciali nei siti di Maubeuge e Sandouville, in Francia. Maubeuge è il centro di eccellenza per i veicoli commerciali leggeri Renault Kangoo, mentre Sandouville è il sito produttivo del furgone Renault Trafic.



L'Alleanza punta a raddoppiare le sinergie annuali entro il termine del piano strategico 'Alliance 2022', raggiungendo 10 miliardi di euro. Carlos Ghosn ha annunciato i nuovi investimenti in Francia in presenza del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Insieme, hanno visitato lo stabilimento e il suo centro di formazione ed incontrato i dipendenti. ''Nell'ambito dell'Alleanza, la competenza mondiale del Gruppo Renault nel settore dei veicoli commerciali leggeri genera sinergie, di cui beneficiano tutti i nostri clienti. Per questa nuova produzione di veicoli commerciali, i siti di Maubeuge e Sandouville rappresentano la soluzione più interessante, grazie alla loro competitività e alla capacità di utilizzare le piattaforme comuni dell'Alleanza. Quest'anno, il gruppo Renault ha annunciato investimenti complessivi per 1,4 miliardi di euro in Francia, a supporto di due pilastri di crescita: i veicoli elettrici e i veicoli commerciali'', ha dichiarato Carlos Ghosn.



Lo stabilimento di Maubeuge sarà il sito di produzione della nuova generazione della famiglia Renault Kangoo, che comprende anche versioni elettriche. Il gruppo Renault investe 450 milioni di euro su cinque anni per la produzione di Kangoo e prevede di assumere 200 collaboratori nel 2019, a supporto dello sviluppo di tale attività. A sua volta, Nissan NV250, un nuovo veicolo commerciale leggero assemblato sull'attuale piattaforma Renault Kangoo, sarà prodotto a Maubeuge dalla metà del mese di maggio 2019. Anche Mitsubishi Motors beneficerà della competenza di Renault in materia di veicoli commerciali, con l'annunciata produzione nel sito Renault di Sandouville di un furgone assemblato sulla piattaforma di Renault Trafic.