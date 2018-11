Pirelli: analisti, nel trimestre ebitda rettificato +6,2%

Pirelli si prepara a chiudere il terzo trimestre. Gli analisti si attendono ricavi in calo del 3,7% a 1,3 miliardi, su cui pesano cambi e l'effetto dell'applicazione dei nuovi principi contabili. L'ebitda adjusted è atteso in crescita del 6,2% a 308 milioni e l'ebit adjusted a 246 milioni +8,8%).

Un trimestre difficile per tutto il settore auto, commentano gli analisti, e nonostante questo - grazie a un modello di business diverso, focalizzato su high value, la cui dinamica resta positiva, si attendono un miglioramento nei risultati operativi adjusted e un quarto trimestre in miglioramento che lascia ottimisti sull'esecuzione del piano industriale. Il 'sell off' sui titoli del settore nell'ultimo periodo rappresenta secondo alcuni analisti una buona occasione per investire.