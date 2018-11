Nissan apre nuovo centro ricerche a San Pietroburgo

Con l'apertura di un centro ricerche a San Pietroburgo, i giapponesi della Nissan incrementano il loro impegno in Russia.



La nuova struttura si occuperà di sviluppare soluzioni specifiche per il mercato locale, in parallelo alla produzione di autoveicoli presso lo stabilimento della stessa città che si affaccia sul Baltico. La nuova realtà è stata costituita come sotto divisione del Nissan Manufacturing Russia (NMGR), operativo nell'ex capitale degli zar dal 2009.



Situata nel quartiere di Primorsky, a poca distanza dalla fabbrica, la palazzina si sviluppa su due piani per una superficie totale di 4.170 metri quadrati, dispone di vari laboratori per test, sviluppo prodotto e prove di certificazione, occupa dall'apertura 120 lavoratori, fra operai specializzati, tecnici e ingegneri, numero potenzialmente incrementabile sino a 200 unità. Nissan presidia direttamente il mercato della Confederazione sin dal 2005, quando un anno dopo il suo ingresso in quella realtà aprì il primo ufficio a Mosca e assunse tre ingegneri.



Oggi vi commercializza i propri mezzi e quelli dei marchi Infiniti e Datsun: nel 2017 ha venduto 105.482 unità, pari al 6,6% del mercato.



Il nuovo centro fa parte delle attività del Nissan Technical Centre Europe (NTCE) di San Pietroburgo, aperto nel 2011, che ha fornito nel tempo vari contributi per adattare i veicoli da vendere localmente in un panorama caratterizzato da utilizzi impegnativi dei mezzi dovuti sia alle avverse condizioni climatiche invernali sia alle cattiva manutenzione delle strade.



NTCE-Russia ha contribuito inoltre allo sviluppo di specifiche versioni, influenzando il design di alcuni concept.



Alla cerimonia di inaugurazione, Nobusuke Tokura, vice presidente della divisione, ha sottolineato: "L'apertura della nuova struttura testimonia il nostro costante impegno nel mercato russo. Il ruolo di ricerca e sviluppo è fondamentale per assicurare che i nostri veicoli si adattino alle necessità contingenti della clientela russa. Guardiamo avanti a un futuro luminoso di innovazione ed espansione della divisione NTCE grazie a questa nuova struttura" che sarà incaricata anche di gestire il rapporto con i fornitori, lo sviluppo locale del line-up del brand, la verifica delle performance dello stabilimento produttivo.