Case Jap acquistano stesso crossover EV da Gruppo Guangzhou

Un nuovo regolamento che entrerà in vigore in Cina il prossimo gennaio, e che è chiamato 'cap-and-trade', in quanto assegnerà alle aziende automobilistiche un punteggio (e quindi crediti) per i modelli con propulsione ad energie alternative, potrebbe presto creare in quel vasto mercato una situazione paradossale.



Per ottenere questo bonus - legato al numero di modelli ad emissioni zero presenti in gamma - potrebbero essere diverse le Case estere a far ricorso a produttori cinesi per aggiungere berline e suv classificate EV alla propria offerta esistente. Ne ha dato notizia la stampa locale, annunciando che uno dei maggiori costruttori locali, il Guangzhou Automobile Group, produrrà versioni specifiche e personalizzate del suo crossover Trumpchi - previsto sia come EV che come ibrido plug-in - per conto di Toyota, Honda, Mitsubishi e probabilmente anche per Chrysler, così da generare crediti verdi per queste aziende.



L'operazione risulterà vantaggiosa per queste aziende, in quanto - come ha spiegato Wang Shan, analista di IHS Markit - "costa meno far produrre questo nuovo modello che acquistare i crediti" per rientrare nei limiti imposti dal Governo cinese.