Toyota rivede produzione veicoli al rialzo a livelli record

TOKYO - Toyota rivede al rialzo a livelli record la produzione di autoveicoli per l'intero 2018. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier, spiegando che la nuova stima di 10,59 milioni di auto veicoli a livello globale equivale a un aumento dell'1,2% per la casa nipponica dal precedente piano di 10,40 milioni; in quel caso si sarebbe trattato di una contrazione dello 0,7% rispetto al 2017. I nuovi dati tengono in considerazione la produzione dei gruppi associati al marchio Toyota, la Daihatsu Motor e il produttore di autocarri e mezzi industriali Hino Motors.