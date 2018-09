Auto:nel 2025 fatturato tecnologie diagnosi a 52,7 mld(+41%)

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Ammonta a 52,7 miliardi di dollari il fatturato che il mercato mondiale delle tecnologie per la diagnostica nel settore automobilistico raggiungerà nel 2025, partendo dai 37,4 miliardi di dollari stimati nel 2018. E' la previsione dell'Osservatorio Autopromotec (struttura di ricerca di Autopromotec, la più specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico) sulla base di uno studio della società di ricerca statunitense MarketsandMarkets.



L'incremento sarà quindi del 41% e cioè di 15,3 miliardi di dollari. Questa forte crescita, si legge in una nota dell'Osservatorio, è dovuta soprattutto all'innovazione tecnologica che sta profondamente rinnovando un settore, quello della diagnostica dei veicoli, sempre più protagonista nello scenario automobilistico globale. La crescita più importante del mercato nel periodo 2018-2025 è attesa nella regione dell'Asia e del Pacifico, con il +40% dei ricavi totali, seguita dal +30% della regione del Nord America, dal +25% dell'Europa e dal +5% del resto del mondo.



Il mercato delle tecnologie per la diagnostica automobilistica, secondo lo studio di MarketsandMarkets, precisa la nota, è cresciuto moltissimo negli ultimi anni e questa tendenza continuerà ad essere positiva. I motivi alla base della crescita sono da ricercare innanzitutto nell'evoluzione dell'elettronica e dell'informatica che, insieme al boom della connettività nel settore auto, hanno permesso di sviluppare strumenti via via sempre più sofisticati in grado di connettersi a elementi e componenti dei veicoli, così da individuare difetti o malfunzionamenti e garantire una maggiore sicurezza a bordo. Alcuni di questi strumenti sono, ad esempio, gli scanner e i lettori di codici per la diagnosi delle centraline elettroniche dei veicoli, gli analizzatori di gas di scarico e dello stato delle batterie, i misuratori di pressione digitali per pneumatici, i dispositivi di controllo di eventuale malfunzionamento dei sensori.(ANSA).