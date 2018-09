Citroen, in meno di due anni consegnate 400mila C3 in Europa

ROMA - A meno di due anni dal lancio, nuova C3 totalizza 400mila vendite di cui ben 160mila solo dall'inizio di quest'anno. Un record che ha permesso alla compatta del Double Chevron di guadagnarsi il titolo di best seller del brand.



Lanciata a novembre 2016, la terza generazione di questa city car ha registrato complessivamente un aumento del 12% degli ordini in Europa, nel primo semestre, facendo entrare la vettura nella 'Top 5' del suo segmento. Best-seller della gamma, nuova Citroën C3 ha dato un contributo necessario all'offensiva commerciale di Citroën: nel primo semestre 2018, le vendite mondiali del marchio hanno registrato una crescita del 9% (rispetto al primo semestre 2017) con un volume record in Europa negli ultimi 7 anni. Oltre il 40% degli ordini si è registrato per la versione alto di gamma (livello 3 'Shine'), mentre il 65% dei clienti l'hanno scelta nell'opzione bicolore e oltre il 55% con Airbump; infine per il 25% la scelta è ricaduta sugli interni opzionali.



Al successo commerciale, ha contribuito in maniera significativa anche il mercato italiano dove Citroën C3 ha registrato oltre 71.000 immatricolazioni dal lancio, di cui quasi 30.000 da gennaio 2018. Best seller del marchio, nei primi 8 mesi del 2018 è la quarta vettura più richiesta nel suo segmento e rientra nella 'top 10' delle autovetture più vendute in assoluto in Italia.