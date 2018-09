Mercato Usa, agosto record per FCA che cresce del 10%

ROMA - Con un ottimo +10% nelle vendite rispetto allo stesso periodo del 2017, il Gruppo FCA ha chiuso il mese di agosto con un nuovo record, che - si legge sul sito Allpar.com - va confrontato con il +4,1% di guadagno di Ford, con il 3,7% di Nissan e il +1,3% di Honda. Non è possibile il confronto con GM in quanto il Gruppo rilascia ora i risultati su base trimestrale. Il risultato è stato supportato i dal boom del pick-up Ram 1500 (+33%), dall'ottimo andamento terzetto Compass, Wrangler e Cherokee di Jeep (rispettivamente + 76%, +20% e + 85%) e dal successo di Alfa Romeo Stelvio che è salito a 1.271 unità, con un guadagno del 526% rispetto allo stesso periodo del 2017. Bene anche i Dodge Durango (+18%) e Journey (+28%), così come è più che positivo in agosto il bilancio per il minivan Chrysler Pacifica (+20%). Un'analisi di ALG fornisce anche il valore degli incentivi medi che sono stati erogati in agosto dalle varie Case, che sono aumentati dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Al primo posto i 5.680 dollari di Bmw, seguiti dai 4.915 di Mercedes, dai 4.820 di GM e dai 4.649 di Ford. Meno 'promozionate' - e quindi più redditizie - le vendite di FCA che ha tagliato dello 0,5% i suoi incentivi e si attesta a 4.425 dollari medi per vettura.