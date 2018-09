Toyota Rav4 suv più venduto mondo, duello con Vw Tiguan

Toyota Rav4 si conferma il suv più venduto nel mondo nei primi sei mesi del 2018. Con 408.649 consegne, il 7,5% in più dello stesso periodo del 2017 (che pure è stato un anno record per il suv della Casa delle tre ellissi), Rav4 è insidiato da Volkswagen Tiguan (405.074 consegne, +16,3%), mentre Honda CR-V è al terzo posto con 338.346 unità (-3,8%). La classifica è pubblicata sul portale Focus2Move, specializzato nell'analisi dei trend e delle vendite nell'automotive, in base alla propria banca dati globale.



Al quarto posto della top ten dei suv più venduti al mondo ci sono poi Hyundai Tucson (278.987 consegne, -3,1%) che precede Nissan Qasqhai (272.047, +6%) e Mazda CX-5 (239.629, +21,9%).



Seguono Nissan Rogue, Kia Sportage, Haval H6 e Chevrolet Equinox. Nei primi sei mesi dell'anno il segmento dei suv ha rappresentato il 34,4% delle vendite globali di auto, con 16,1 milioni di veicoli venduti (+13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Inclusi nella statistica sono i suv di tutti i segmenti, da quelli compatti (57,2% del totale) a quelli di fascia D (35,2%), e i recentemente introdotti di fascia B (dal 5% al 18% del totale).