PSA pronta a inserire nuovo modello DS su linea di Poissy

ROMA - Continua il processo di espansione e di ottimizzazione della produzione del gruppo francese PSA. Il prossimo passo in tal senso interesserà lo storico impianto transalpino di Poissy per il quale, in occasione di un Comitato di Fabbrica straordinario, venerdì 31 agosto è stato annunciato l'arrivo in linea di un nuovo modello del marchio DS Automobiles. Ad anticipare la novità è stato Pierre Long, responsabile delle relazioni sociali e umane della fabbrica che ha dichiarato: "Il progetto che inizia oggi permetterà di assicurarci che i criteri di performance economica del nostro sito consentono di fabbricare un nuovo veicolo competitivo per i nostri clienti. Tutte le equipe - ha detto - sono mobilitate per rispondere a questa sfida e dimostrare il nostro impegno per cogliere questa opportunità. Nuovi elementi potranno essere comunicati entro la fine del 2018".



La fabbrica di Poissy attualmente produce la Peugeot 208 e la DS3. Il nuovo modello DS sarà il primo del brand di lusso di PSA a essere assemblato sulla piattaforma multienergia CMP (Common Modular Platform) del segmento Premium Compact. Dal gruppo transalpino è stato chiarito che "grazie a un investimento di 150 milioni di euro, lo stabilimento sarà anche il primo sito di Groupe PSA a produrre sulle sue catene di montaggio flessibili alcune versioni esclusivamente elettriche di questo modello sulla piattaforma eCMP".