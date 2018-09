Ford, ipotesi taglio 24 mila posti lavoro e stop a Mondeo, Galaxy,S-Max

ROMA - Ford potrebbe tagliare fino a 24.000 posti di lavoro e fermare la produzione di modelli come Mondeo, Galaxy e S-Max nel tentativo di rilanciare la sua attività europea. Secondo quanto riporta dal Sunday Times, la decisione arriverebbe dopo perdite record (73 milioni di dollari) tra aprile e giugno in Europa, a causa del calo delle vendite di diesel e della competitività del mercato. Ford dovrà inoltre affrontare un'ulteriore incertezza legata alla Brexit, in quanto si potrebbe arrivare - secondo il Times - a dazi su automobili e parti scambiate tra il Regno Unito e l'Europa continentale. Gli analisti di Morgan Stanley stimano che Ford cancellerà il 12% dei 202.000 posti di lavoro complessivi, principalmente nelle sue attività europee (nella sola Gran Bretagna ci sono 12.000 collaboratori suddiviso tra produzione, ricerca e sviluppo, amministrazione e rete distributiva). È probabile che Ford trasformi l'offerta convenzionale - Mondeo, Galaxy e S-Max - a favore di suv più redditizi. Le stesse fonti interne con cui ha avuto contatti il Times hanno anche detto che Ford potrebbe anche ridurre il numero delle concessionarie. E tra le ipotesi formulate dal quotidiano britannico ci sarebbe anche la creazione di una JV con Volkswagen AGa cui trasferire parte o tutta l'unità operativa europea di Ford.



Steven Armstrong, presidente di Ford Europa, ha affermato che la società si sta concentrando su ''attaccare aggressivamente i costi, implementare l'efficienza di programmi e prodotti per ridurre i costi dei modelli, dei materiali e l'ammontare del capitale impegnato in Europa''.