Auto:in agosto forte crescita mercato Italia (+9,46%), +2,6% per Fca

TORINO- Il mercato italiano dell'auto recupera e chiude il mese di agosto in forte crescita: sono state immatricolate - secondo i dati del Ministero dei Trasporti - 91.551 autovetture con un incremento sullo stesso mese del 2017 del 9,46%. Negli otto mesi le auto vendute sono 1.365.947 (-0,07% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso).

Fca, in agosto +2,6% immatricolazioni gruppo

Quota al 26,98%. Negli otto mesi -7%

Il gruppo Fca ha immatricolato nel mese di agosto 24.702 vetture, il 2,6% in più dello stesso mese dell'anno scorso. La quota è pari al 26,98% a fronte del 28,79% di agosto 2017. Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 369.822, il 7,05% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota che scende dal 29,11 al 27,07%.

Csp, ottimo agosto, 2018 anno di consolidamento

Quagliano, contenuto calo diesel, grande crescita crossover

Agosto è stato "un mese ottimo per il mercato italiano dell'auto nonostante un giorno lavorato in meno che vale circa un 4,5%", ma influenzato dalla pressione di alcune case automobilistiche per smaltire auto non ancora in regola con il sistema europeo di omologazione Wltp, in vigore dal primo settembre. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. Con il risultato di agosto il mercato italiano - spiega - recupera quasi completamente il modesto calo dei primi sette mesi dell'anno.

Il 2018 sarà un anno di consolidamento dei risultati raggiunti nel 2017 con immatricolazioni intorno a 2.000.000 di unità dopo le crescite a due cifre del triennio 2015-2017. Anche i concessionari interpellati dal Csp manifestano una moderata fiducia. Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, il mercato italiano continua a essere sostenuto dalla domanda di sostituzione generata da un parco circolante che in Europa è secondo soltanto a quello della Germania.

C'è anche una quota più modesta, ma comunque significativa, di domanda per nuova motorizzazione, come risulta dal fatto che il parco circolante italiano continua ad aumentare. Un tasso di motorizzazione elevato dovuto anche a una insoddisfacente offerta di trasporto pubblico (soprattutto per gli spostamenti pendolari). Quagliano spiega che in Italia è minore rispetto al resto d'Europa il calo della quota delle auto diesel che va a vantaggio soprattutto delle soluzioni a benzina, ma anche delle ibride e delle auto a metano. Continua, e anzi si accentua, la tendenza che penalizza le berline tradizionali, mentre sono in grande crescita i crossover e i fuoristrada.

Fca, ottimi risultati Jeep e Alfa Romeo

Sei vetture gruppo tra i dieci modelli più venduti

Nel mese di agosto ha registrato "ottimi risultati" il brand Jeep, che ottiene la quota più alta (6,2%) mai raggiunta in Italia, con le vendite in aumento del 137,8%. Altrettanto positivo l'andamento negli otto mesi: quasi 61 mila immatricolazioni (il 104% in più rispetto al 2017) e quota al 4,5%. Lo sottolinea l'azienda in una nota. La Compass è la terza vettura più venduta del mese con oltre 3 mila immatricolazioni e una quota nel segmento del 18,7%, la Renegade è la più venduta del suo segmento (quasi 2.100 e una quota del 14,5%) seconda solo alla 500 X. Infine, la Grand Cherokee è la più venduta del suo segmento con una quota del 22,9%. Molto positivo anche il risultato di Alfa Romeo, con una crescita del 66,6%. Giulia e Stelvio si confermano le vetture più vendute dei loro segmenti, rispettivamente con il 35,3 e il 18,1% di quota. Agosto positivo anche per Giulietta. A sostenere i risultati di Fca sono tutti i modelli di punta, con la classifica delle auto più vendute dominata da vetture del gruppo: Panda, Compass, 500X, Tipo, Renegade e 500L.



Anfia, tornano a crescere immatricolazioni diesel

Prosegue buon andamento auto ad alimentazione alternativa

"Ad agosto 2018 il mercato dell'auto continua a crescere, registrando un incremento significativo (+9,5%) rispetto ad un agosto 2017 che già aveva chiuso in rialzo a doppia cifra (+16,1%)". Lo sottolinea Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia. "Tornano a crescere - spiega - dopo sei cali mensili consecutivi, le immatricolazioni di vetture diesel, in rialzo del 6% nel mese, con una quota di mercato del 55,8% (era 50,8% a luglio), pur restando in calo del 5,4% nel progressivo 2018. Prosegue, infine, il buon andamento delle autovetture ad alimentazione alternativa - conclude Giorda - che rappresentano il 14,8% del totale immatricolato ad agosto, con una crescita del 27% nel mese e del 17,5% nel cumulato".



Unrae, preoccupa possibile aumento quota Iva

Necessità rinnovo del prodotto determina crescita in agosto

"L'incremento dell'Iva potrebbe indurre una stagnazione dei consumi nel nostro Paese, con effetti sulla situazione macroeconomica generale. Nel solo settore automobilistico, un aumento di questa portata costringerebbe i consumatori a spendere circa 400 euro in più nel 2019 per l'acquisto della propria vettura; spesa che raggiungerebbe i 530 euro nel 2021, disincentivando chiaramente gli acquisti e, quindi, decelerando ulteriormente il necessario processo di rinnovo di un parco circolante molto anziano". Lo afferma Michele Crisci, presidente dell'Unrae. "Sono sempre molto attuali, purtroppo, gli effetti negativi in termini di sicurezza stradale dei molti veicoli anziani circolanti sulle nostre strade, nonché dell'impatto sul fronte ambientale", osserva Crisci.