Consegnato il Porsche Macan Numero Uno di nuova generazione

ROMA - E' un cinese il primo fortunato cliente Porsche a cui andrà il Macan di nuova generazione Numero Uno. L'auto, verniciata nel caratteristico Mamba Green Metallic, ha lasciato lo stabilimento tedesco di Lipsia, in Sassonia, dove dal prossimo mese di settembre la cadenza delle linee di produzione salirà a 420 esemplari al giorno.



Porsche ha pianificato per Nuovo Macan un output di 90mila unità all'anno, destinate a tutti i mercati mondiali e in particolare modo alla Cina che dalla presentazione di questo modello nel 2014 ne ha immatricolati già più di 100mila. Per incrementare le capacità dell'impianto di Lipsia, il Gruppo ha ampliato lo stabilimento aggiungendo una linea di verniciatura e una linea di montaggio dedicate esclusivamente a Macan.