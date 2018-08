Auto elettriche, Nio verso ingresso a Wall Street entro 15 giorni

Il produttore cinese di auto elettriche Nio punta alla quotazione a Wall Street: lo rende noto il Wall Street Journal, precisando che l'azienda rivale di Tesla - che sta invece valutando la sua uscita dalla Borsa - ha l'obiettivo di raccogliere 1,32 miliardi di dollari per fare ingresso al New York Stock Exchange (Nyse) entro due settimane.

Nio potrebbe anche raccogliere 1,52 miliardi di dollari in totale se si eserciterà un opzione di vendita del 15% in più di azioni dopo che le azioni cominceranno ad essere commercializzate. Peraltro, sottolinea il quotidiano economico americano, l'offerta dell'azienda è di minore dimensione rispetto alle intenzioni dichiarate all'inizio dell'anno, pari ad almeno due miliardi nella sua Ipo.



Nio ha lanciato alla fine dell'anno scorso il suo primo modello di auto prodotta su larga scala, un suv a 7 posti: e a luglio ne aveva venduti circa 500. L'azienda ha dichiarato di non aver potuto soddisfare 15.761 prenotazioni per il veicolo.



Nio ha inoltre in programma il lancio di un secondo e più piccolo suv quest'anno, con le consegne che dovrebbero iniziare durante la prima metà del 2019.