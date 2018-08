Ford 'allontana' il sogno berlina, più truck e suv

ROMA - Ha fatto discutere la decisione di Ford di voler eliminare le berline dalla sua gamma. Ma a questo 'taglio' corrisponderà, da parte della casa dell'Ovale Blue, un incremento di diversi modelli per un totale di ben 23 veicoli entro il 2023. Hau Thai-Tang, EVP di Ford per lo sviluppo e l'acquisto dei prodotti, ha dichiarato al The Detroit News: ''Non vogliamo ridimensionare e ridurre le nostre dimensioni sul mercato. Si tratta di riassegnare risorse e capitale dove possiamo vincere, anche in linea con alcune delle tendenze dei consumatori che stiamo vedendo''.



Hau Thai-Tang ha reso noto alcuni errori commessi da Ford in questi mesi, quando si sono spesi più soldi per le auto rispetto ai camion e importi uguali sono stati investiti su suv e automobili nonostante i consumatori fossero più orientati ai crossover.



Thai-Tang ha aggiunto anche che Ford avrà nove nuovi 'nomi' nella sua line-up entro il 2023, sette dei quali per i camion.



Ranger e Bronco saranno due di questi (e forse anche un 'baby' Bronco), ma a quanto pare un altro nome sarà mutuato dal mondo delle attuali berline. Mentre il badge ' Toro' sarebbe adatto per un suv grande, le fonti all'interno di Ford hanno lasciato intendere che il nome di Fusion ritornerà come un modello di autovettura a tre o a cinque porte nello stile della Subaru Outback. Il nome di Focus si aggirerà comunque, il Focus Active è in programma per la fine del prossimo anno in versione hatchback. Altri nomi potrebbero essere Maverick e Timberline ma bisognerà attendere ancora un po' per scoprire cosa Ford sta preparando per i suoi clienti.



Mentre la casa dell'Ovale Blu sta uscendo dal business della berlina, altri brand dell'automotive non stanno adottando le stesse drastiche misure. GM indica che il mercato è abbastanza grande per competere ancora, Subaru copre le sue scommesse con berline dalla migliore efficienza, e Volkswagen punta su aerodinamica e elettrico.