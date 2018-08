Toyota prevede incremento produzione del 20% in Cina

(ANSA) - TOKYO, 22 AGO - Toyota prevede di incrementare la produzione del 20% in Cina, tramite il potenziamento di alcuni suoi stabilimenti, a fronte dell'aumento della domanda di 'vetture ecologiche'. Lo anticipa l'edizione online del quotidiano Asahi Shimbun, che cita fonti vicine al dossier, spiegando che la decisione si adeguerà alle direttive delle autorità di Pechino, che impongono ai costruttori auto presenti nel paese di costruire una percentuale di vetture a basso impatto ambientale: dalle auto elettriche a quelle dotate di motori ibridi, alle automobili a idrogeno, a partire già dal 2019. La scelta di Toyota, spiega l'Asahi, mira inoltre a espandere la propria presenza sulla piazza cinese, il principale mercato delle quattro ruote a livello mondiale, con circa 30 milioni di nuove immatricolazioni all'anno. Toyota - attualmente dietro Volkswagen e General Motors per vendite in Cina - sta considerando di ampliare le linee di assemblaggio nelle sue fabbriche del Tianjin e del Guangzhou. Nel 2017 Toyota ha venduto 1,29 milioni di automobili in Cina, rispetto agli oltre 4 milioni della Volkswagen. (ANSA).