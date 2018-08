Skoda taglia il traguardo del milione di Suv

ROMA - E' una Karoq colore verde smeraldo il Suv numero un milione prodotto dalla Skoda. Il conto parte dal 2009, da quando cioè la Casa boema ha iniziato a costruire lo Yeti, primo sport utility della sua storia. L'esemplare del primato è stato consegnato a un cliente tedesco che vive in Spagna da Fidel Jiménez de Parga, direttore della filiale iberica del brand: si tratta di un modello a benzina 1.5 TSI da 150 Cv, con cambio automatico DSG, in allestimento Ambition.



Proposto in Italia in 14 versioni e 3 ambienti (Ambition, Executive e Style), con motori a benzina e a gasolio da 115 a 150 Cv, trasmissioni a due e a quattro ruote motrici e prezzi che vanno da 24.110 a 32.700 euro, il Karoq viene prodotto dall'ottobre del 2017 in due impianti di proprietà del gruppo.



Si tratta dello storico stabilimento di Mladá Boleslav, dove ha sede anche il quartier generale del marchio, e del modernissimo complesso di Kvasiny, sempre nella Repubblica ceca. Proprio da quest'ultimo, a inizio agosto, è uscito il veicolo consegnato in Spagna a Eike Schroeder e alla moglie Carmela Garbajosa, ordinato presso la concessionaria Conde, di Madrid e Majadahonda.



Sino a oggi il Karoq è stato prodotto in 87.800 esemplari, numero che ha contribuito al raggiungimento dell'importante traguardo del milione di pezzi, insieme a 684.500 Yeti, in linea dal 2009 al 2017, e a 215.700 unità dell'altro Suv in gamma oggi, il Kodiaq, presentato nella primavera del 2017. A questi due modelli, dalla primavera del 2018 la Skoda ha affiancato una terza proposta, il Kamiq, progettato e assemblato esclusivamente per il mercato cinese, già sfornato in 12mila pezzi. Oltre che in Repubblica ceca, Skoda realizza i suoi Suv in India, Russia, Cina e Germania.



Michael Oeljeklaus, membro del board di Skoda Auto per la produzione e la logistica, ha così commentato l'importante traguardo: "E' un grande risultato per noi aver costruito un milione di Suv. Stiamo prendendo le misure necessarie per continuare a incontrare la crescente domanda del segmento. Per questo, per esempio, stiamo evolvendo il nostro stabilimento di Kvasiny per trasformarlo in un centro di eccellenza per la produzione di Sport utility".