Ford acquisisce stazione Detroit, diventerà hub tecnologico

ROMA - Ford ha acquistato la defunta stazione centrale del Michigan. Chiuso nel 1988, l'ex hub di Amtrak sarà ora trasformato in un centro tecnologico per il marchio dell'Ovale Blue. Ford ha rivelato che sborserà centinaia di milioni di dollari per dare forma al vecchio edificio.



Secondo un rapporto della Reuters, Ford sta destinando 740 milioni di dollari per riabilitare la stazione ferroviaria e acquisire altri edifici e ristrutturarli. Si tratta di un totale di 45 acri di terreno libero che saranno utilizzati per il progetto. L'idea, dietro l'acquisizione da parte di Ford di questa stazione ferroviaria, è di trasformarla in un vero e proprio hub per futuri progetti di mobilità, comprese le auto a guida autonoma. Entro il 2022, Ford dice che ci lavoreranno 2.500 dipendenti. Alla fine, Ford spera di impiegare fino a 5.000 nel sito.



Ford sta cercando 250 milioni di dollari in incentivi da parte di gruppi federali, statali e locali per contribuire allo sviluppo del sito di Corktown.



La stazione centrale del Michigan esiste dal 1914 ed è parte della storia di Detroit: nel 1975 è stato aggiunto al Registro nazionale dei luoghi storici. Nonostante ciò, i lavori di demolizione e numerosi atti di vandalismo hanno lasciato l'edificio in uno stato di abbandono.



Nonostante il previsto abbattimento nel 2009, la stazione è riuscita ad evitare questo destino e ora continuerà a vivere grazie a Ford.