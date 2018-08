Audi On Demand: modello preferito si noleggia via smartphone

ROMA, 21 AGO - Audi ha lanciato anche in Gran Bretagna l'innovativo servizio di mobilità Audi On Demand che permette di noleggiare una delle auto dei Quattro Anelli direttamente dal proprio smartphone per un periodo compreso fra un'ora e 28 giorni e con un pacchetto completo di servizi che comprende chilometraggio illimitato, assicurazione, assistenza stradale e (ove previsto) consegna e ritiro a domicilio. Questa stessa proposta è già operativa in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Hong Kong, Singapore, Giappone e Germania, e non è escluso che questa iniziativa possa arrivare anche in Italia.



Audi On Demand ha un costo che varia fra 70 e 190 sterline al giorno (da 84 a 212 euro) e mette a disposizione dei clienti - per il momento nella città di Manchester, a cui seguiranno Edimburgo, Glasgow, Newcastle, Birmingham e Londra entro la fine del 2018 - una vasta gamma di modelli Audi, dalle A1, A3 e A4 fino alle A5, Q3 e Q5 con la possibilità prenotare anche A5 Cabriolet, S3 e S5. La grande novità, segnala la Casa di Ingolstadt, sta nel livello premium del servizio, che garantisce un'attenzione alle necessità del cliente tutta particolare. Le auto, ad esempio, possono essere ritirate direttamente dal centro Audi On Demand su presentazione del codice QR generato sullo smartphone al momento della prenotazione, insieme a un documento d'identità con fotografia e una patente di guida valida. La restituzione alla fine del periodo di prestito avviene al centro Audi On Demand con identica semplicità. In alternativa, i clienti possono richiedere la consegna personale e il ritiro da qualsiasi posizione entro un raggio di guida di 30 minuti dall'Audi Center di riferimento ed è evidente che la crescita degli hub per questo servizio permetterà di massimizzare il servizio concerne e quindi la comodità per i clienti.