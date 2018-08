Volvo: a.d, eliminare tutti dazi su auto fra Usa, Ue e Cina

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - E' necessario eliminare ogni forma di dazio sulle auto fra Stati Uniti, Cina ed Europa. E' il parere dell'amministratore delegato di Volvo, Hakan Samuelsson, che, in una lettera al Financial Times, ha sottolineato come questa mossa garantirebbe ai consumatori "più scelta, macchine migliori e maggior valore per il loro denaro", oltre a portare a "più lavoro, crescita e benessere" in tutto il mondo.



Nella sua missiva, Samuelsson dice di essere "profondamente preoccupato dai piani dei leader di tutto il mondo di imporre tariffe superiore al 10% sulle importazioni di auto": a suo parere le nazioni devono resistere "alle sirene del protezionismo" perché "non ci sono vincitori in una guerra commerciale, solo sconfitti".(ANSA).