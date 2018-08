Daimler: a rischio richiamo 700.000 auto diesel 'manomesse'

Daimler potrebbe essere costretta a richiamare fino a 700 mila auto diesel in tutta Europa in cui sono stati rilevati dispositivi di manomissione delle emissioni.



Lo riporta il tedesco Spiegel, citando un rapporto dell'agenzia federale dei trasporti tedesca. Il rapporto elenca 24 modelli coinvolti, tra cui la Mercedes classe C, la vettura di fascia alta classe S, alcuni suv e il furgone Vito. Molti dei modelli sono ancora in vendita. L'agenzia tedesca ha richiesto la rimozione dei dispositivi di manipolazione e l'aggiornamento dei sistemi software.