Toyota ferma la vendita della monovolume Verso in Europa

ROMA - Anche Toyota Verso, la monovolume della Casa nipponica che viene costruita in Turchia, è rimasta vittima della crisi degli Mpv di medie dimensioni. Nel mese di giugno in tutto il vecchio Continente ne sono state vendute solo 480 unità, a fronte delle 2.427 dello stesso mese del 2017, delle 3.230 del 2016 e delle 3.059 del 2015. Più che giustificata quindi la decisione di Toyota - di cui dà notizia il magazine britannico Autocar - di eliminare la Verso dal portfolio dei prodotti per l'Europa. Tra le cause del flop della Verso, si legge nel report, il parallelo successo dei suv Toyota di segmento C e l'assenza nella gamma di questo Mpv della propulsione ibrida, in quanto disponibile solo con due motori benzina (1.6 e 1.8) e un diesel (1.6). Nei cataloghi della Toyota in Europa la sola monovolume resta la Prius+, che soffre egualmente di vendite limitate - 715 unità nel giugno 2018, comunque in crescita rispetto alle 625 nello stesso mese del 2017, 553 nel 2016 e 562 nel 2015 - ma che può sfruttare il consolidato gradimento dell'ibrido e del modello Prius da cui deriva.