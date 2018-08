Auto, mercato Italia: Panda la regina, crescono diesel e suv

ROMA - Per rispondere ad una domanda che si era posto in passato l'ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, scomparso lo scorso 25 luglio all'età di 66 anni, il ceto medio non è ancora finito, gli italiani continuano a comprare la Panda che nei primi sette mesi dell'anno si conferma vettura più venduta nel mercato domestico. Non scoraggiano neppure i 'guai' che sta passando il diesel in questo periodo e che nonostante tutto continua ad essere la propulsione prescelta nel nostro Paese. Numeri ancora bassi ma raddoppiati nei primi 7 mesi - rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - per il settore dell'elettrico; continua l'ascesa inarrestabile di suv, crossover e fuoristrada che sommati rappresentano quasi la metà del mercato (poco meno dell'altra metà è occupata dalle berline, in calo rispetto allo scorso anno).



È questo il quadro dipinto dall'Unrae, unione nazionale costruttori autoveicoli esteri, relativo al periodo di luglio, mese in cui la piccola utilitaria del Lingotto ha confermato la sua posizione egemone scalzando la concorrenza, ancora una volta, con le sue 7.814 vendite (oltre 75mila da inizio anno a luglio). Seconda un'altra vettura targata Fca, la 500X con poco più di 5.300 unità. Tra le prime dieci altre cinque vetture Fca: la Tipo (quarta con 3.708 unità), la Jeep Compass (3.676 unità), la Lancia Ypsilon al settimo posto (3.455), la Renegade (nona con 3.143 unità) e la Punto, decima con poco più di 3mila consegne.



Prima, tra le straniere, la Renault Clio (5.138) mentre va bene anche la Toyota Yaris che è sesta in classifica con circa 3.400 unità. Per quanto riguarda l'alimentazione, gli italiani continuano a preferire il diesel che rappresenta a luglio oltre la metà del mercato (51%), ben 53,6% nei primi sette mesi. Tra i modelli più venduti, con questa motorizzazione, ancora una volta, due vetture Fca: la 500X e la Jeep Compass. In crescita ibride e metano mentre più lento è lo sviluppo del settore elettrico che, nonostante i numeri ancora bassi (a luglio 641 unità), registra una crescita esponenziale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando furono appena 145 le unità vendute. Altro dato che vale la pena sottolineare riguarda la crescita, anche lo scorso mese, delle vendite di auto con carrozzeria suv, crossover e fuoristrada, che sono ancora una volta preferiti dagli italiani per la praticità d'uso, lo spazio interno e la guida rialzata.