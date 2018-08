Mercedes, record vendite in 7 mesi nonostante calo a luglio

ROMA - Sette mesi da record per Mercedes Benz, che da gennaio a luglio ha venduto oltre 1,35 milioni di automobili. Le vendite di auto sono salite del 2,3%, a 1.356.350 unità, nonostante il calo del 7,9% messo a segno a luglio, quando sono state 167.518 le consegne. Il marchio della stella è riuscito a mantenere la sua leadership tra i brand premium nei primi sette mesi nei mercati di Germania, Francia, Svizzera, Portogallo, Usa, Canada, Sud Corea, Giappone, Australia e Brasile.



Nel dettaglio, in Europa Mercedes ha venduto 65.568 veicoli a luglio (-13,9%), con la famiglia della nuova Classe C che, lanciata nel mese scorso, è diventata il fiore all'occhiello della gamma. Le vendite di 542.358 unità da gennaio sono leggermente inferiori al numero molto elevato venduto nello stesso periodo dell'anno precedente (-3,2%). In Germania, sul mercato nazionale, Mercedes-Benz ha consegnato ai clienti un totale di 173.721 autovetture dall'inizio dell'anno (-2,7%).



Sono andati bene, come non mai in questo periodo, in mercati come Francia, Spagna, Svezia, Polonia e Danimarca.



Nella regione Asia-Pacifico, la forte domanda di modelli Mercedes-Benz a luglio ha portato a una nuova migliore cifra di 73.484 unità vendute (+ 4,6%). Nei primi sette mesi dell'anno è stata registrata una crescita significativa dell'11,4%. Un totale di 566.842 clienti hanno ricevuto la loro nuova auto con la stella a tre punte - più che mai in questo periodo. Il più grande mercato di vendita del mese scorso è stato la Cina con 52.616 autovetture consegnate e un aumento dell'8,3%.



Nella regione NAFTA, 24.884 vetture Mercedes-Benz sono state consegnate ai clienti a luglio (-19,0%) e 216.133 dall'inizio dell'anno (-3,6%). Il marchio con la stella a tre punte ha venduto 20.034 auto negli Stati Uniti il mese scorso (-22,7%).



Da gennaio a luglio, Mercedes-Benz ha consegnato un totale di 178.882 vetture negli Stati Uniti (-4,8%) e ha mantenuto la leadership di mercato nel segmento premium.