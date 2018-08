Citroen C3 Aircross, 100mila unità vendute dal lancio

ROMA - A soli dieci mesi dal lancio, il nuovo compact suv Citroën C3 Aircross ha già totalizzato 100.000 vendite, di cui circa 15.000 in Italia. Secondo veicolo più venduto del marchio, dopo la C3, questo nuovo modello incarna il ritorno all'offensiva di Citroën, le cui vendite mondiali hanno registrato una crescita del 9% nel primo semestre, con un volume record in Europa negli ultimi 7 anni.



Con circa 70mila consegne dall'inizio dell'anno, C3 Aircross si distingue per un design unico, ampiamente personalizzabile ma anche per le sue 12 funzioni di assistenza alla guida, che hanno aiutato ad incrementare il suo appeal con i clienti. Complessivamente, il mix di vendita si distribuisce con il 55% degli ordini che si concentra nella versione alto di gamma(Shine); il 35% degli ordini viene scelto con uno dei 4 ambienti interni in opzione mentre il 25% degli ordini è con il tetto bicolore e il 30% con il 'Pack Color' (tocchi di colore su barre al tetto, pannelli laterali posteriore, gusci dei retrovisori, profili dei fari anteriori e dei coprimozzi).